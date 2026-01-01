ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зографски 14-и в Гармиш

Три дни безплатен градски транспорт в Русе заради проблеми с касовите апарати

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Градският транспорт в Русе ще бъде безплатен до 3 януари (събота) включително. Решението е взето заради технически проблем с касовите апарати, свързан с преминаването към работа и отчитане в евро. Това съобщи Десислава Василева от "Общински транспорт Русе" ЕАД, предава БТА.

При част от фискалните устройства е възникнал технически проблем, при който цената, изписвана на касовата бележка, не е коректна.

"Предварителните тестове бяха успешни, но към момента се проявява несъответствие, което не е по вина на "Общински Транспорт Русе" ЕАД. За да защитим интереса на пътниците и да избегнем некоректно таксуване, те няма да бъдат таксувани за пътуване в периода от днес до 3 януари 2026 г. включително", обясняват от ръководството на общинското дружество.

Таксуването ще бъде възстановено от 4 януари (неделя). Цената на билет за еднократно пътуване е 0,77 евро/1,50 лева.

"Екипите ни работят съвместно с доставчика на фискалните устройства за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок, така че издаваните документи да отразяват коректни суми", казаха още от дружеството.

