Тролей и кола се сблъскаха в София (Снимки)

Катастрофа между тролей №7 и лек автомобил е станала пред Медицинския институт на МВР на бул. „Ген. Скобелев" в София, видя репортер на "24 часа".
На място има две линейки и екипи на полицията.
