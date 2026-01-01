ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тролей и кола се сблъскаха в София (Снимки)

Катастрофа между тролей и автомобил в София СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Катастрофа между тролей №7 и лек автомобил е станала пред Медицинския институт на МВР на бул. „Ген. Скобелев" в София, видя репортер на "24 часа". 

На място има две линейки и екипи на полицията. 

