Последното бебе за 2025 г. в Перник е родено на 30 декември

Последното бебе за 2025 г. в Перник е било родено ден преди да настъпи новата година – на 30 декември. Това каза началникът на Акушеро-гинекологичното отделение в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова" д-р Ивайло Лазов, съобщава БТА.

През 2025 г. са били родени малко над 210 бебета, като причината за по-ниския брой може да се крие и в краткото прекъсване на работата на АГ отделението. Лазов съобщи още, че за 2026 г. все още няма новородени.

От 1 май бе спрян приемът на родилки в отделението на пернишкото лечебно заведение. Тогава се извършваха само планови операции в делнични дни. Началникът на АГ отделението каза, че в родилното има сериозен кадрови проблем, тъй като повечето от акушерките са на възраст около седемдесет години. В същия период няколко от тях са напуснали работа, което е предизвикало сериозна кадрова криза. Това е довело до затруднения в обезпечаването на 24-часов работен график.

Годишно в пернишкото АГ отделение се раждат близо 300 деца. През месец юни в работния график с дежурства се включиха акушерки от столицата и Кюстендил.