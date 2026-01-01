ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев започва годината като титуляр срещу "Ли...

Първото бебе в Търговище е момче

Бебе

Момче е първото бебе, родено в болницата в Търговище, за 2026 г. То е първо дете и за родителите си, които са жители на областния град, съобщи дежурната акушерка Весела Симеонова.

Новороденото проплаква в 14:35 часа. То тежи 3,100 кг и е с ръст от 49 см. И майката и естествено роденото бебе са в задоволително здравословно състояние, пише БТА.

Раждането са водили лекарите д-р Янакиев и д-р Димов, със съдействието на акушерките Симеонова и Стефанова.

През 2025 г. в родилното отделение на областната болница са се родили 439 бебета.

