Момиченце е първото бебе в Сливен за 2026 г.

Момиче е първото бебе за 2026 г., родено в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" в Сливен. Зюмбюла се е родила днес в 17:40 часа, съобщава акушерката Ваня Димитрова, изродила бебето, в екип с д-р Павлета Гигова от Акушеро-гинекологичното отделение на болницата.

Бебето е с тегло 3,590 кг и ръст 53 см, пише БТА. Ваня Димитрова пожела през годината да се раждат все повече здрави бебета, каквото е и първото за 2026 г. През изминалата година в лечебното заведение са родени общо 1143 деца.