Най-малко 1500 осъдени на смърт са били екзекутира...

Арестуваха мъж за убийството на брат му с брадва в село Глогово

2024
Полиция разследва убийство на два коня.

Жител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение по чл. 116, ал. 1 т. 6 от Наказателния кодекс за извършване на убийство с особена жестокост, каза пред БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч. Убийството е извършено чрез нанасяне на удари с острата част на брадва в областта на главата. Задържаният се разпитва към момента, предстои да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и да бъде внесено искане за мярка задържане под стража.

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница за лечение.

