Над 6 г. след смъртта на млад асеновградчанин, ударен пред дискотека, делото тръгва отначало

Грешка в процедурите бави процеса за фаталния край на Георги Кукувейков

Повече от 6 години след смъртта на 18-годишния Георги Кукувейков от Асеновград, ударен пред дискотека в Пловдив, делото тръгва отначало. На 13 февруари м. г. Окръжният съд в Пловдив даде на нападателя Пламен Кралев условна присъда от 2 години с изпитателен срок от 60 месеца, но близките на починалото момче обжалваха и апелативните магистрати върнаха процеса на първата инстанция заради процесуални нарушения. Кралев призна вината си и беше проведено съкратено съдебно следствие, но при неспазени процедури.

На 1 ноември 2019 г. Кукувейков и 32-годишният сега Кралев били в различни компании в нощно заведение. Кукувейков ходел често до тоалетната и блъскал Кралев, докато минавал край неговата маса. Когато Кралев и приятелите му си тръгвали, Кукувейков го заплашил, че ще го смачка, напсувал го грубо и получил удар с юмрук в главата. Паднал назад и получил тежка черепно-мозъчна травма, от която починал след 13 дни, без да дойде в съзнание.

"Много съжалявам, не исках да стане така. Моля за условна присъда, имам дъщеря на 2 години и искам да се грижа за нея", каза пред Окръжния съд в Пловдив Пламен Кралев. В този момент бащата на Георги Сотир Кукувейков се разплака. "Каза, че има дете.... И аз имах дете. Настоявам за ефективна присъда. За мен няма смекчаващите вината обстоятелства. Той има дете и дори при ефективна присъда ще го вижда поне всеки месец. После му пожелавам да му се радва, докато и двамата са живи.

Аз за моя син повече не мога да направя", каза той през сълзи.

Предстои насрочването на нова дата за старт на делото.