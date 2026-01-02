ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал със загуба в Израел

Времето София -5° / -10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22011384 www.24chasa.bg

Такситата в София са с 18,6% по-скъпи от вчера

1392
Такси Снимка: Георги Палейков

Таксиметровите тарифи в София са повишени от вчера с 18,6%, припомня БТА.

Приетата от Столичния общински съвет обща методика за автоматично индексиране на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег използва три основни компонента с различна тежест: инфлация (ИПЦ) – 75%, промяна в минималната работна заплата (MP3) – 15% и горива – 10%.

Дневната минимална тарифа вече е 0,73 евро/км (1,43 лв./км), при тарифа от 1,21 лв в предходната година. Нощната минимална тарифа вече е 0,84 евро/км (1,65 лв./км), при 1,39 лв. през 2025 година. Дневната максимална тарифа е 1,24 евро/км (2,43 лв./км), при 2,05 лв. през миналата година. Нощната максимална тарифа е 1,52 евро/км (2,98 лв./км), при 2,51 лв. през 2025 година.

Такси Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)