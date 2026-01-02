208 пожара са потушени за денонощие, един е загинал, двама са пострадали

Общо 208 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Един човек е загинал, а други двама са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си.

Пожарникарите са реагирали на 252 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 49 пожара, без нанесени щети са 159 пожара, извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13.

В 00,19 ч вчера е получено съобщение за пожар в леки автомобили в София в ж.к. Хаджи Димитър. Унищожени са „Опел Зафира", „BMW 330", частично е засегнат „Тойота Land Cruiser".

В 5,48 ч в пожарната в Бургас е получено съобщение за пожар в къща на адрес: с. Билка, общ. Руен, област Бургас. При пожара е загинала жена на 73 г. Унищожена е почти цялата къща. В 8,49 ч, отново в оперативния център в Бургас, е получено съобщение за пожар в къща на адрес: с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас. Пострадал е мъж на 85 г. с изгаряния по долните крайници. Пострадалият е транспортиран до лечебно заведение от екип на спешна помощ.

В 16,14 ч вчера в пожарната във Варна е получено съобщение за пожар на лек автомобил „Фолксваген Голф 2", намиращ се на бензиностанция в с. Пчелник, общ. Долни чифлик. Пострадало е момче на 14 години. То е получило изгаряния от втора степен по горните крайници и лицето. Момчето е транспортирано с личен автомобил до лечебно заведение.

В 16,13 ч вчера в пожарната в Пловдив е получен сигнал за паднал от скала младеж в местността Мъртви скали в района на с. Бойково. На мястото на инцидента са изпратени екипи от спасители и пожарникари. Към 17,20 детето е извадено от екипите на РДПБЗН-Пловдив и е предадено на екип на ЦСМП в контактно състояние.