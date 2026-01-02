ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал със загуба в Израел

Времето София -5° / -10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22011426 www.24chasa.bg

Заради блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на границата

1116
Граница СНИМКА: pixabay

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.

Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.

Граница СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)