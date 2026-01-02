ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал със загуба в Израел

Мъж остана без работа и книжка 2 пъти заради фалшиво положителен тест за наркотици

Давид Даков заведе дело след случилото се. Кадър Нова тв

Мъж остана без работа заради фалшиво положителни тестове за наркотици, съобщава Нова тв. Първият случай е от края на ноември 2024 година. Полицаи спират Давид Даков за проверка. Тогава алкохолната проба му е отрицателна, но тестът за наркотици отчита амфетамин. Давид отрича да е употребявал и отказва да подпише документите. Откаран е в болница, където дава кръв и урина, а след това е задържан за 24 часа.

Резултатите от лабораторните проби излизат чак след осем месеца и са напълно отрицателни. През това време мъжът остава без работа, тъй като е без книжка.

След като си връща свидетелството за управление и си купува автомобил, на 24 август Давид отново е спрян за проверка – този път в Ботевград. И този полеви тест отчита положителен резултат за наркотици.

„Обясних какво ми се е случило предния път. Взеха ми проба, пипаха теста с ръце от всички страни. Когато попитах така ли се прави, униформеният ми каза „Не ми се меси в работата". Не можах да повярвам и отново отидохме в болницата да давам кръв и урина", разказа мъжът в ефира на „Здравей, България".

И този път лабораторните резултати са отрицателни, но въпреки по-бързото им излизане – след около 15 дни – последиците остават. Заради повторния случай Давид решава да потърси правата си и завежда дело.

