Вижте пустите столични булеварди заради новогодишните празници (Снимки)

3900
Никакво движение на автомобили нямаше по иначе много натоварения бул. "Христо Ботев" в петъчната утрин. Снимка: Румяна Тонева

Обезлюден и без автомобили осъмна центърът на София в третия от поредицата почивни дни. Нетипично за близо двумилионната столица, но по големите булеварди "Христо Ботев" и "Сливница" нямаше никакво движение на коли, дори след 9 часа. Тук-таме се мяркаше по някой пешеходец, видя репортер на "24 часа". 

Голямото завръщане в София се очаква в неделя, 4 януари, когато е и последният от поредицата почивни дни около Нова година. Заради въвеждането на еврото за почивни бяха обявени и 31 декември и 2 януари, които пък се сливат със събота и неделя.  Очаква се в края на седмицата да се завърнат над 100 хил. автомобила. 

