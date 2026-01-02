Вижте пустите столични булеварди заради новогодишните празници (Снимки)

Обезлюден и без автомобили осъмна центърът на София в третия от поредицата почивни дни. Нетипично за близо двумилионната столица, но по големите булеварди "Христо Ботев" и "Сливница" нямаше никакво движение на коли, дори след 9 часа. Тук-таме се мяркаше по някой пешеходец, видя репортер на "24 часа".

Голямото завръщане в София се очаква в неделя, 4 януари, когато е и последният от поредицата почивни дни около Нова година. Заради въвеждането на еврото за почивни бяха обявени и 31 декември и 2 януари, които пък се сливат със събота и неделя. Очаква се в края на седмицата да се завърнат над 100 хил. автомобила.