Жена е загинала при пожар в руенското село Билка

Жена на 73 години е загинала при пожар в руенското село Билка на 1 януари. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА. Пламъците са изпепелили напълно постройката, която починалата обитавала. При огледа е открито тялото ѝ, което е изпратено в Бургас за извършването на аутопсия. Причините за пожара все още се изясняват.

Още три пожара са регистрирани на територията на област Бургас през последните две денонощия, посочиха за БТА от полицията.

Сигнал за пожар в едноетажна къща в село Просеник, община Руен, е бил подаден само няколко часа преди настъпването на 2026 година. Огънят е унищожил напълно покрива, покъщнината и навес към съседен имот. Няма пострадали. Вероятната причина е неизправна печка на твърдо гориво или късо съединение в електрическата инсталация, казаха от полицията.

В първия ден на новата година е получен и сигнал за горяща двуетажна къща в село Искра, община Карнобат. Напълно е изгорял покривът на сградата. Данни за умишлен палеж не са установени, като вероятната причина е късо съединение.

По обед на 1 януари са изгорели и няколко каравани в района на къмпинг „Айлякъ" край Созопол. Унищожени са четири, а по още две са нанесени незначителни щети. Няма пострадали.