Един е загинал и 11 са ранени при катастрофи в страната в първия ден на новата година

Полиция СНИМКА: 24 часа

Един човек е загинал и 11 са ранени при осем тежки пътнотранспортни произшествия в страната в първия ден на новата година, съобщават от МВР на своя сайт.

В София са станали шест леки пътни инцидента. Няма данни за пострадали.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

