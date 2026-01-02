Един е загинал и 11 са ранени при катастрофи в страната в първия ден на новата година

Един човек е загинал и 11 са ранени при осем тежки пътнотранспортни произшествия в страната в първия ден на новата година, съобщават от МВР на своя сайт.
В София са станали шест леки пътни инцидента. Няма данни за пострадали.
