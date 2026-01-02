Столична община обновява подлеза при гара „Подуяне"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

София почита наследството на братя Георги и Богдан Прошек чрез съвременно изкуство

Подлезът при гара „Подуяне" е в заключителния етап на своето обновяване. В момента се довършват художествените стенописи, посветени на братята Георги и Богдан Прошек – сред ключовите личности, допринесли за изграждането на модерния облик на София.

„С всяко обновено пространство не просто ремонтираме, а връщаме смисъл, сигурност и културна стойност на града. Подлезите години наред бяха тъмни и занемарени, а днес ги превръщаме в светли, функционални и съдържателни градски пространства. Това е резултат от последователна работа и силно партньорство с районните администрации", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Чешките строители братя Прошек оставят трайна следа в развитието на столицата с проекти като Лъвов мост, Орлов мост, Канала, първата гара, първата печатница и първата пивоварна в града, участват дейно и в проектирането и изграждането на сградата на Народното събрание.

Чрез новите стенописи Столичната община отдава почит на това наследство и превръща подлеза от транзитно пространство в място за културна памет и градска идентичност.

Финалните художествени решения са дело на група талантливи улични артисти - Yucca, Kostur, Jermain, Rustwo, Wanske, Ozon, Masta Aok, Kotk, Devour, Arsek, Erase, Felon, Maze, Zeal, Бояна Василева Камелия Пешева, Лора Петрова, Злати Спасова.

Последователно обновяване и трайни решения

В предходния етап от реновирането на подлеза беше извършен цялостен ремонт на тавана и подмяна на осветлението с енергоспестяващо LED. Течовете бяха отстранени чрез съвременна технология „отдолу нагоре", при която специален полимер се впръсква директно в компрометираните участъци и запечатва пукнатините. Методът е по-бърз, по-ефективен и не изисква спиране на движението - подход, вече приложен успешно и в други софийски подлези, включително при Орлов мост.

Обновяването на подлеза при гара „Подуяне" е част от по-широката програма за подобряване на градската среда и създаване на повече културни и социални пространства.

Столичната община ще продължи тази политика и през 2026 г., с фокус върху устойчиви решения, разумно използване на публичните средства и грижа за градската среда.