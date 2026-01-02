Община Пазарджик ще дава стипендия от 150 евро на отлични студенти по здравни грижи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Пазарджик ще отпуска по 150 евро на месец стипендия за отличен успех за максимум десет студенти по здравни грижи към изнесено клинично обучение към Медицинския университет – Пловдив. Предложението на общинския съветник от ПП-ДБ д-р Елисавета Генчева бе прието от Общинския съвет. Желанието на съветниците и кмета Петър Куленски е да задържат тези млади хора в областния град.

Задължително условие е през текущия семестър те да имат успех не по-малко от много добър 5.00. Друго условие е студентите – стипендианти да имат постоянен и настоящ адрес в Пазарджик.

Допълнително условие за отпускането ѝ ще е бъдещите здравни специалисти да подпишат договор с местно здравно заведение.

Съветниците решиха още методиката да се разработи на следващата сесия на Общинския съвет през януари, за да може да влезе в сила решението след януарската сесия.

Д-р Генчева обеща да осигури с лични средства стипендията на най-добрата студентка по акушерство.