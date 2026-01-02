ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22012292 www.24chasa.bg

21-годишен с опасност за живота след катастрофа в Павел баня

Полиция СНИМКА: Архив

Мъж на 21 години е настанен в болница с опасност за живота, след като е самокатастрофирал в оградата на пожарната в Павел баня. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация инцидентът е настъпил на 1 януари в 9,20 ч, когато „Ситроен", управляван от 21-годишен мъж, е самокатастрофирал. Автомобилът е излязъл вляво по посоката си на движение и се блъска в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Павел баня, след което се преобръща, уточняват от пресцентъра.

Оттам посочват, че в колата е пътувал и 20-годишен мъж. Водачът е пострадал, получил е различни наранявания, настанен е в болница с опасност за живота. Пътникът е прегледан на място и освободен без наранявания. Водачът не е тестван за употреба на алкохол с техническо средство поради здравословното му състояние, взета му е кръвна проба за анализ. В Районно управление - Казанлък, е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

В последните дни на декември мъж на 25 години бе с опасност за живота след пътен инцидент на автомагистрала "Марица" в Старозагорско.

Полиция СНИМКА: Архив

