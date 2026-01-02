ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Видин е задържан в монтанското село Якимово...

Къща изгоря в село Драгижево, огнеборци спасиха други две

Дима Максимова

Пожарна Снимка: Архив

Деветима пожарникари и спасители с три пожарни коли се бориха с голям пожар в село Драгижево, община Лясковец в първия ден на новата година. Сигнал за горяща къща на ул. "Георги Измирлиев" в селото е получен в 19,44 часа в оперативен център Велико Търново.

По първоначални данни причината за избухване на стихията е техническа неизправност.

Огнеборците са успели да спасят 2 къщи в съседство, но огънят е унищожил 70 кв.м покрив, бяла, черна, компютърна техника на домакинството и 50 кв.м от сградата, става ясно от бюлетина на Регионалната дирекция на ПБЗН във Велико Търново. 

Пожарна

