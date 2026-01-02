ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Видин е задържан в монтанското село Якимово...

Мъж застреля 50-килограмово куче с оптична пушка край Българово

Тони Щилиянова

[email protected]

3912
Кангал. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

50-килограмово куче, кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е било застреляно броени часове преди новата година в землището на Българово, съобщават от Областната дирекция на МВР Бургас.

Около 14,10 ч на 31 декември в Районно управление – Айтос е получено съобщение за убито куче в местността "Карабаир", разположена в близост до пясъчната кариера в землището на Българово. Установено е, че убитото куче е простреляно в лявата част на тялото, в близост до предния ляв крак.

В резултат на бързите действия на полицията в Айтос извършителят е задържан. Това е мъж на 53 г. от Българово, който предал доброволно ловна пушка с оптичен прицел. По случая е образувано досъдебно производство.

