Вятър и снегонавяване затрудняват движението по пътя Белоградчик – Кула

Временно e затруднено движението от км 5 до км 30 на път III-1401 Белоградчик – Кула поради силен вятър и снегонавяване, съобщават от АПИ.

Препоръчва се преминаването по обходни маршрути по път II-14 Връшка чука – Кула, път III-141 Кула – Грамада – Срацимирово, път I-1 Видин – Димово и път III-1403 Подгоре – Шишманово – Макреш. За осигуряването на безопасно движение в критичните участъци работят снегопочистващи машини.

Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев /при км 106/ през ГКПП "Илинден" – "Ексохи" поради протест на гръцки граждани. Шофьорите изчакват на място, допълват от АПИ