Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ – Пазарджик

На 1 януари в 20:50 ч. на бял свят след нормално раждане се появява първото бебе за новата 2026 година. То е момиче, тежи 3690 гр. и е с ръст 52 см. За 23-годишната му майка, която е от септемврийското село Злокучане, се погрижи дежурният екип: акушер-гинеколог д-р Стефан Глухов, специализант д-р Симона Дошкова, неонатолог Надежда Чобанкова и акушерка Донка Вълчева. Малката Владимира е четвъртото дете за своята майка.

Четири минути преди края на първия ден от новата година – в 23:56 ч., след цезарово сечение се ражда и момченце. То тежи 2980 гр. и е с ръст 47 см. Майката е на 22 години и е от село Огняново. В екипа, извършил раждането, са д-р Стефан Глухов, д-р Иво Цанов, д-р Симона Дошкова, анестезиолог д-р Ангел Добрев, неонатолог д-р Надежда Чобанкова, акушерки Донка Вълчева и Виолета Нориева, както и анестезиологична сестра Елка Славчева. Малкият Георги е първо дете за младата родилка.

Според българската народна традиция, първото бебе, родено в новата година, носи благоденствие и щастие. А когато то е момиче, се вярва, че годината ще бъде мирна и плодородна. Смята се, че момиченцата носят светлина и доброта, коментират от здравното заведение.