Мъж от Видин е задържан в монтанското село Якимово...

Ограничено е движението на тирове през ГКПП "Илинден" – "Ексохи" поради протест

568
ГКПП Илинден

Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев /при км 106/ през ГКПП "Илинден" – "Ексохи" поради протест на гръцки граждани, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Шофьорите изчакват на място, посочват от АПИ.

Тази сутрин от Главна дирекция „Гранична полиция" предупредиха, че поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция.

ГКПП Илинден

