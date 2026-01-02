ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски нападател на "Реал" сменя баща си като а...

На Йордановден Пловдивският митрополит Николай ще отслужи водосвет на брега на Марица

Пловдивският митрополит Николай ще отслужи Велик Богоявленски водосвет на брега на река Марица в Пловдив на 6 януари - Св. Богоявление (Йордановден), съобщиха от Пловдивската света митрополия. Водосветът традиционно ще се проведе срещу Водната палата от 12,30 часа, предава БТА.

Православните християни, които желаят да участват при изваждането на Богоявленския кръст от водите на Марица след Великия Богоявленски водосвет, трябва да заявят своето участие в катедралния храм „Св. Богородица" в Пловдив най-късно до 5 януари.

Преди Богоявленския водосвет владиката ще освети бойните знамена на Пловдивския гарнизон от 12,00 часа пред катедрален храм „Успение Богородично" в Пловдив. След освещаването на знамената на пловдивските поделения, митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица.

БТА припомня, че повече от 100 мъже участваха в богоявленския ритуал в Пловдив и влязоха във водите на река Марица миналата година. Кръстът бе спасен от 19-годишния Иван Зисов, който посочи, че това е знак от Бог, че ще бъде успешен.

