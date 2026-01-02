ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2258 фиша и 398 акта при спецакцията по пътищата, провериха 13 323 шофьори и пътници

СНИМКА: Пресцентър на МВР

11 551 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Извършен е контрол на 13 323 водачи и пътници. Съставени са 2258 фиша и 398 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 16 са управлявалите с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофира един водач, а трима са отказали да бъдат тествани.

СНИМКА: Пресцентър на МВР

