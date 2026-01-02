Кметът на Несебър: Най-важното е 2026 година да бъде мирна

„Нека 2026 година бъде мирна, за да живеем добре, с повече сигурност, човечност и грижа един към друг. Пожелавам здраве, сили и вяра във възможностите ни да градим по-добро бъдеще за община Несебър", каза кметът Николай Димитров от сцената на пл. "Жулиета Шишманова", където местни и гости посрещнаха с много настроение ЧНГ.

Празничната новогодишна програма в Несебър започна с концерт на формацията FOUR. Бургаските изпълнители заредиха публиката с енергия и подготвиха настроението за изявата на група D2, която превърна централния площад в сцена на емоции и споделена радост в първите минути на Новата 2026 година.

В секундите преди полунощ прозвуча тържественото обратно броене, с което 2025 година символично отстъпи място на новата, изпълнена с надежда за здраве, вдъхновение и успехи.

Празничната нощ завърши с впечатляваща заря, кръшно хоро и DJ парти.