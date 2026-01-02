Млад човек, пострадал на ски писта в Банско, е транспортиран до болница с хеликоптер

Млад човек, пострадал на ски писта в Банско, е транспортиран до болница с медицински хеликоптер, съобщи за БТА директорът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст Емил Нешев.

Инцидентът е станал на ски писта Платото, ударил си е главата при падане. След това е колабирал долу на Шилигарника. Поради това, че травмата беше тежка, искахме съдействие от хеликоптер, тъй като трябваше да се закара в болница, която разполага с неврохирургия, каза Нешев. Той посочи, че всичко е изпълнено професионално от екип на „България Хели Мед Сървиз" и Центъра за спешна медицинска помощ и човекът е предаден на лечебно заведение.

Натоварени дни се очертават, много хора подценяват условията в планините и надценяват собствените възможности, коментира директорът на ПСС. Само за последните два дни – 1 и 2 януари, имаме пет мисии със съдействие на „България Хели Мед Сървиз" на различни места – на Банско, на хижа „Иван Вазов", в района на Смолян, с. Гела, над Казанлък в Стара планина, посочи той.

По-рано днес от ПСС казаха за БТА за евакуация с медицински хеликоптер на жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа "Иван Вазов" в Рила, както и на човек със съмнения за инсулт от района на връх Жълти бряг над Казанлък. От спасителната служба съобщиха, че времето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване.