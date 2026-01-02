Загрижен син измайстори за майка си програма за ресто в евро в Добрич

След новогодишните наздравици добричлии „забиха" носове в мобилните си устройства, за да висят кога ще стане активно онлайн банкирането им. Дори пропуснаха да позвънят на приятели и роднини в първия час на 2026 година. Някои си отдъхнаха на 1 януари по обяд, други – на 2-ри, трети поличуха съобщения да бъдат търрпеливи – споделят граждани в социалните мрежи.

„За нашето работно място (вероятно семеен магазин, павилион или малко кафене) си направих програма, която да обръща от лева в евро и от евро в лева по фиксирания курс, за да работим по-лесно и без елки. Добавих и таб (страница) РЕСТО което ще е подходящо не само за бизнеси, но и за всеки да провери дали не го лъжат, като му връщат ресто в евро. Елементарно е за ползване, веднъж зареди ли ви сайта, няма нужда от повече интернет, всичко си смята локално. Няма реклами, работи добре и на най-старите телефони и компютри, а аз пари от сайта не правя. Изцяло за наше удобство съм го направил. Много малки бизнеси няма да обновят програмите или изобщо нямат модерно оборудване и системи, така, че разделът РЕСТО ще е много полезен при работата ви с клиенти", споделя добричлия, който признава, че е измайсторил тази програма заради майка си. „Тя буквално беше изпаднала в криза как ще работи, сега е по-спокойна", казва загриженият син. В малките магазини търговията е вяла. Покупките се свеждат до хляб, мляко, цигари, бира.

„В денонощната кварталка си купих цигари и кафе и ми върнаха евро. Досега го гледах на картинки, сега го пипнах", пише друг. В социалните мрежи в Добрич не се забелязва активен диалог и обмен на мнения за плащането с евро, за куриозни случки, за разлика от бурните дискусии преди месец за размера на рентите.

В малките магазини търговията е вяла. Покупките се свеждат до хляб, мляко, цигари, бира. Купувачите плащат с левове. И рестото си получават на повечето места в левове. В средна за Добрич търговска верига магазините не са били заредени с евро, казват продавачки и показват чекмеджетата на касите, в които има само левове.