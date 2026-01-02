Служители на НАП и КЗП проверяват съвместно търговски обекти в Пазарджик

Служители на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверяват търговски обекти в Пазарджик за прилагане на Закона за въвеждане на еврото и необосновано покачване на цените на стоките.

Инспекторите провериха супермаркет в квартал "Запад", като изискаха документи от касовия апарат и справка за цените на определени групи стоки през месеците август и октомври 2025 година и в деня на проверката.

Такива проверки ще се извършват регулярно и ежедневно до 8 август, докато са в сила разпоредби в Законът за въвеждане на еврото, каза пред журналисти заместник-директорът на Централната дирекция на НАП Евгени Нанков.

Инспекторите следят дали цените в издаваните касовите бележки са обозначени в лева и евро. Също така при проверката цените на избраните групи стоки се описват и се проследява дали има сериозни отклонения спрямо стойностите от август и октомври 2025 година. При констатирано необосновано повишение търговците подлежат на глоби в размер (на равостойността в евро на - бел. ред) от 5 000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 лв. до 200 000 лв., уточни Нанков.

Пред БТА проверяващите в пазарджишкия супермаркет посочиха, че не са открили нарушения, а резултатите от проверката на сегашните цени на продуктите спрямо посочените месеци на миналата година предстои да бъдат получени в законов срок.