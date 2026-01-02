ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Смолян пусна обществена поръчка за 84 хил. ...

Валентин накълцал Петрана, биел я, за да стане проститутка

Валентин Василев в съда Снимка: Велислав Николов

Тялото на жената беше открито в изоставен трафопост в кв. "Надежда"

З5-годишният Валентин Василев от кв. "Надежда" пребил с метална лопата майката на детето си, накълцал шията й с нож при поредния скандал между двамата. Трупът на Петрана беше намерен в трафопост на 30 декември близо до блока, където двамата живеели с детето им, което е на 5 години. Това стана ясно в Софийския градски съд, който го остави за постоянно в ареста.

Валентин често биел Петрана, разказали свидетели пред разследващите. Искал от нея да проституира. Според него той е натопен от приятеля на майка му. Мъжът казал на полицията, че Валентин споделил за убийството с нея. Преки доказателства няма, те били косвени, подчерта съдът. 

Снимка: Велислав Николов

Престъплението е станало между 1 и 18 декември, скочи експертизата на трупа. То било извършено в жилището им в кв. "Надежда". След убийството вероятно Валентин е пренесъл трупа да изоставения трафопост.  

Убийството е извършено в условията на домашно насилие. 

