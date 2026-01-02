Община Пловдив обяви конкурс за превозвач по градските линии, изискванията са строги

Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, а салонът трябва да се почиства всекидневно

Община Пловдив обяви конкурс за обслужването на 29 линии от градския транспорт за срок от 10 години, съобщават от администрацията.

Поръчката е за автобусни линии с номера № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.

Възложителят, който е общината, има много по-строги изисквания към изпълнителя на услугата. Става въпрос за спазване на разписанията, чистотата и достъпността на услугата.

Автобусите ще са длъжни да спират на всяка спирка, салонът на превозните средства трябва да се почиства всекидневно, като там не бива да има инструменти и хигиенни материали. Информационните табели трябва да са най-малко три на брой. Освен това се въвежда изискване за висока култура на обслужване и униформа за водачите, както и за видеонаблюдение с цел безопасност на пътниците, шофьорите и имуществото.

Завишени са и изискванията за екологичния клас на автобусите, като най-малко 60 % от общия брой трябва да са с екологична категория Евро VI, а най-малко 40 % следва да отговарят на критериите за чистите превозни средства.

Всички автобуси трябва да имат работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители.

Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет.

Срокът за кандидатстване е един месец - до 2-ри февруари 2026 г.