От днес за скиори и сноубордисти е отворена писта Меча поляна на Витоша

1356
Витоша СНИМКА: Столична община

От днес за скиори и сноубордисти е отворена писта Меча поляна и обслужващата я транспортна лента, съобщават от "Витоша Ски" на своята фейсбук страница, пише БТА.

Работи се активно и по подготовката на Витошко Лале 1 и се надяваме съвсем скоро да можем да ви посрещнем за дневно и нощно каране, информират още от фирмата.

В края на ноември миналата година от Столичната община съобщиха, че са извършени ремонти по важни пътни артерии в подножието на Витоша преди зимния сезон. Подобрена е инфраструктурата към ски писта Лалето и ски зона Ветровала, както и по направленията „Беловодски път", ул. „Севастократор Калоян" и ул. „Акад. Сандърс" в район „Витоша".

Витоша СНИМКА: Столична община

