ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 3,5 степен разлюля Благоевград

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22013577 www.24chasa.bg

Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден

1740
Кристин Лагард Снимка: Снимка: Christine Lagarde,фейсбук

Вече 358 милиона европейци използват еврото като своя валута всеки ден, след като България стана 21-вата страна в еврозоната. Това написа днес във "Фейсбук" страницата си президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

„Сърдечно приветствам България в семейството на еврото и управителя (Димитър) Радев на масата на Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт", заяви Кристин Лагард, президент вчера при официалното влизане на страната ни сред тези използващи еврото за своя валута. Тя допълни тогава, че "верото е мощен символ на това, какво може да постигне Европа, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да използваме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента".

ЕЦБ отбеляза официалното приемане на еврото от България, със светлинна инсталация, проектирана на основната й сграда във Франкфурт.

Кристин Лагард

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)