Община Смолян пусна обществена поръчка за 84 хил. евро по плана за възстановяване

1712
Изглед към централната част на Смолян СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Община Смолян възложи обществена поръчка за организиране на културни събития, празници и фестивали за близо 84 хил. евро с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), показва информация от сайта на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки".

Обществената поръчка е спечелена от сдружение „Еко иновейшън хъб – Стартъп вилидж Чупрене", пише БТА.

Общата стойност на двата договора възлиза на 83 851,87 евро без ДДС, като първият е за сумата е 53 174,36 евро, а вторият – 30 677,51 евро.

В процедурата са участвали още Народно читалище „Балкански просветител 1871" – Смолян, и „Ивент Мастърс" ЕООД.

Поръчката обхваща организирането на културни събития от културния календар на Община Смолян, включително коледни и новогодишни празници, кукерския фестивал „Песпонеделник" в село Широка лъка и честванията на националния празник на България – 148 години от Освобождението.

Процедурата се изпълнява по проект „Местни политики за културно развитие на Община Смолян", финансиран по НПВУ. Дейностите са разпределени в две обособени позиции.

