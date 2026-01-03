Над 21 милиона лева взели от държавата партиите в отиващия си вече парламент

Според раздадената субсидия над 94,4 милиона струват политическите сили на данъкоплатеца за последните 5 години

Вече ще им дават по 4,09 евро за получен глас на последните избори освен ако не се разпише друга цифра в закона за бюджета за 2026 г.

21 640 111 лева са получили от държавата партиите и коалициите от 51-ото народно събрание от изборите на 27 октомври 2024 г. до края на 2025 г. Това става ясно от публикуваните отчети за партийните субсидии. За 14-те месеца живот на отиващия си вече парламент формациите и депутатите им заседаваха 151 пъти.

Всяка от парламентарно представените сили има право на субсидия от бюджета в размер на 8 лева на получен глас на последните избори. Парите от хазната се изплащат от деня на изборите, а не от старта на новия парламент. На всичкото отгоре 51-ото НС реално започна работа не с първия звънец на 11 ноември 2024 г., а два месеца по-късно - докато политическите сили се споразумеят за съставянето на управленско мнозинство зад кабинета “Желязков”. А сега, след като той е в оставка и е ясно, че се отива на избори, партиите ще имат субсидия и за оставащите месеци до вота, който се очаква да е в края на март.

Разликата обаче е, че сумата вече ще е в евро - излиза по 4,09 евро на получен глас, ако се запази тази сума. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. А такъв за 2026 г. все още няма приет. В първия предложен и оттеглен от кабинета “Желязков” проектобюджет беше записано 4,10 евро.

Държавните пари се дават на 4 транша през годината - на тримесечие. Като за 2025 г.

сумата за всеки от последните два транша е по 4 709 382 лв.

За първите две тримесечия субсидията беше съответно 4,6 и 4,2 милиона. А за последните два месеца на 2024 г. им бяха дадени 3,3 млн. лв.

Отделно партиите си събират средства от членски внос и от дарения.

Субсидия се полага и на формациите, които минат 1%, а през октомври 2024 г. това беше само “Величие”. Формацията взе 3,999% и първоначално остана на 21 гласа от влизане в 51-ото НС, но след решението на Конституционния съд през март 2025 г. стана парламентарна сила. Така хората на Ивелин Михайлов вече са взели над 725 хил. лв. от хазната.

Логично най-голямата сума е за най-голямата парламентарна сила. ГЕРБ и СДС са взели малко над 6 милиона лева. Те обаче си делят субсидията спрямо броя на депутатите си и хората на Румен Христов са получили 164 641 лв.

Другите две управляващи сили - ИТН и БСП, са получили съответно 1 559 743 и 1 740 978 лева. БСП влезе в парламента с най-голямата коалиция - широкото ляво обединение от 17 формации, но всъщност взима цялата субсидия.

Причината е, че партньорите ѝ реално нямат депутати и така

цялата сума отива на “Позитано” 20

Делба на държавните пари обаче правят и трите формации в групата на ПП-ДБ, взела общо близо 3,3 милиона. Така “Продължаваме промяната” е получила над 2,5 млн. лв., “Да, България” малко над 1 милион, а ДСБ - 530 039 лв.

3 милиона лева е взела от хазната “Възраждане” като трета парламентарна сила. Над 2,6 млн. лева е субсидията на “ДПС - Ново начало”.

МЕЧ на Радостин Василев е получила субсидия от 834 хиляди лева.

Всички пари на алианса на Ахмед Доган - над 1,7 млн., отиват в сметките на Земеделския народен съюз, става ясно от публикуваните данни.

Над 94,4 милиона пък струват партиите на данъкоплатеца за последните 5 години. Това е сумата, която парламентарните сили са получили като държавна субсидия от април 2021 г., когато бе избрано 45-ото народно събрание, до 12 декември 2025 г.