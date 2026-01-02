Дете падна от скала в село до Пловдив

Предадено е на Спешна медицинска помощ в контактно състояние

Дете е паднало от скала в местността Мъртви скали в района на пловдивското село Бойково, съобщават от Пожарната.

Сигналът е получен на 1 януари в 16.13 часа следобед в оперативния център на службата. На мястото на инцидента е изпратен един спасителен автомобил със състав за оказване на долекарска помощ. Също така са пристигнали и пожарникари от от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. Към 17.20 часа детето е извадено от огнеборците и е предадено на екип на Спешна медицинска помощ в контактно състояние.