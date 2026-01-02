ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори трус на 11 км от Благоевград

Второ земетресение за днес разлюля край Благоевград, стана ясно от данни на НИГГГ-БАН и Европейския средиземноморски сеизмологичен център. 

Трусът е с магнитуд 3,1 според БАН и 3,3 според Европейския средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът му е на 11 км от Благоевград, а дълбочината му е 12 км. 

Земетресението е усетено в Благоевград, Банско, Разлог и околните градове и села. 

По-рано в 16:10 бе усетен друг трус с магнитуд от 3,7 по Рихтер с епицентър край границата със Северна Македония. 

