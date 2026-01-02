ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3 г. и 6 м. след мелето с румънски рейс край Куцин...

Замръзна езерото в Сандански, разбиха леда заради птиците

Тони Маскръчка

Замръзна езерото в Сандански и се наложи да бъде разбивано заради птиците. СНИМКА: Община Сандански

Замръзна езерото в Сандански и се наложи да бъде разбиван ледът заради птиците.

След подаден сигнал от граждани, че има патици, които не могат да измъкнат краката си от леда, Община Сандански предприе своевременни действия за разбиване на ледената покривка на езерото в парк „Свети Врач". Целта на предприетите мерки е да се осигури свободното придвижване и достъпа до водата на птиците, които обитават езерото, както и да се предотвратят рискове за тяхното здраве и безопасност при ниските зимни температури.

Замръзна езерото в Сандански и се наложи да бъде разбивано заради птиците. СНИМКА: Община Сандански

