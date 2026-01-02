Бебе на 52 дни е най-малкият сурвакар в Петрич (Снимки)

Бебе на 52 дни е най-малкият участник в станчинарски игри "Сурва" – 2026 в Петрич. Това съобщава общината във фейсбук.

Името на бебето е Теодор Милушев. Той е бил сред участниците в групата на квартал "Шарон". Най-възрастните станчинари са Симеон Айдаров – на 80 г. от група "Златна фея", и Автоном Гръбчев – също на 80 г. от групата на квартал "Казармите". Петрич посрещна първия ден на новата 2026 г. с традиционните станчинарски игри, които са един от най-ярките и обичани празници в културния календар на града. Около 5000 участници, разпределени в 13 групи, се включиха в тазгодишното издание на „Сурва". В организацията и охраната на събитието бяха ангажирани около 120 души от полицията и общинската администрация.

По-рано днес беше обявено и класирането на участниците. Групата на квартал "Дълбошница", с ръководител Красимир Пантазиев, се класира на първо място. Според класирането на второ място е групата на квартал "Виздол", а на трето – станчинарите от ж.к. "Изток". За първи път от организирането на игрите нямаше жури, което да оценява участниците. Взето е решение тази година класирането да се извърши според дадена от самите ръководители оценка. Съобразно определена точкова система всеки тях даде своята оценка на останалите, като нямаше да има право да оценява собствената си група. Всички групи получават еднакво финансиране за съхраняване на традициите, изработване на нови маски и стимулиране на детското участие. Подкрепата е в размер на 3000 лв. на група и не е обвързана с класирането.