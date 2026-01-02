На 3 януари продължава записването на участници в ритуала по хвърляне на Богоявленския кръст в Русе

Записването за участие в ритуала по хвърляне на Богоявленския кръст ще се извършва и на 3 януари (събота) от 9 до 14 часа в Катедралния храм „Света Троица".

Тържественото отбелязване на християнския празник Богоявление в Русе ще се състои на 6 януари (вторник). Празничният ден ще започне със сутрешна света литургия в храм „Света Троица", след която в 11 ч. ще започне литийно шествие към понтона под хотел „Рига"

Свещеници от Русенската света митрополия ще извършат тържествен водосвет под звуците на маршове, изпълнени от Общинския духов оркестър. По време на церемонията ще бъдат благословени знамената на почетната рота на Русенския гарнизон и знамето на XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

В 11:30 ч. ще се състои традиционното хвърляне на кръста във водите на река Дунав. В ритуала могат да участват до 15 души, като този брой е определен с оглед мащаба на събитието, условията за неговото провеждане и необходимостта от ясна координация.

С оглед опазване здравето и сигурността на участниците ще бъдат осигурени медицински екип и доброволци от БЧК – Русе, които ще извършват прегледи на място един час преди началото на ритуала. Ще бъде извършвана и проверка за употреба на алкохол и упойващи вещества, като лица, при които бъде установена такава, няма да бъдат допускани до участие

По време на празничната проява общественият ред ще бъде осигуряван от екипи на ОД на МВР – Русе, СЗ „ИООРС" и Общинска полиция.