Момиче е първото бебе за 2026 г. в Плевен. То е родено в Акушеро-гинекологичния комплекс на плевенската Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Д-р Георги Странски". Малката Евелин е проплакала в 9:15 ч. тази сутрин, съобщиха за БТА от болницата.

Вашкова каза още, че Евелин е 2550 грама и с ръст от 48 сантиметра. Новороденото момиче е първо дете за своята майка Силвия Пачева. Тя е на 31 години и е от Плевен. И двете са в добро общо състояние и се намират под грижите на медицинските специалисти в лечебното заведение.

Оперативното раждане е извършено от екип в състав: д-р Калин Поповски, доц. Никола Поповски и д-р Николета Стоянова, с участието на анестезиолога д-р Николов. За първите нужди на новороденото са се погрижили неонатолозите д-р Виктор Донев и д-р Преслава Иванова, медицинска сестра Михайлова, както и акушерките Пашова и Савова.

Ръководството и екипът на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен поздравяват майката и нейните близки с радостното събитие и пожелават на малката Евелин здраве, щастливо детство и светло бъдеще,

През 2025 година в АГ комплекса на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" са родени общо 1211 бебета. Това е най-високият отчетен брой за последните пет години. Данните показват, че болницата поддържа устойчив брой раждания, което затвърждава ролята ѝ като водещ център по акушерство и гинекология в региона, добави Стоянка Вашкова.

Проверка на БТА установи, че в другите болници, в които има родилни отделения: "Мама и Аз", УМБАЛ "Света Марина" и МБАЛ "Авис Медика" от началото на годината все още няма раждания.