Бойко Борисов: Всички прекалиха, самонадеяността свали правителството

Това казва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за Явор Дачков, което журналистът публикува в ютюб канала си.

Самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността - лошо. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство. Нали всички казваха, че Пеевски не дава да падне правителството? Всичко, което трябваше да се случи, се случи, каза още Борисов.

Ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще ги изчистят.

Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Неговият възход е вследствие на това, което направиха ПП и ДБ, когато се дръпнаха от нас. В България слуховете често се преразказват като реалност. Понякога енергичността създава грешно впечатление, анализира лидерът на ГЕРБ.

