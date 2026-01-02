Кукери гониха злите сили пред Царевец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кукери наричаха за здрава, чиста и благодатна година във Велико Търново! Пред Царевец те изпълниха характерните за Сурва древни и мистични обреди за прогонване на злото. Стотици жители и гости на града изпълниха площада пред средновековната крепост, за да видят маскарада.

Спектакълът "Живото наследство" бе представен от Сурвакарска група от с. Мещица - една от най-добрите и признати кукерски групи с над 100-годишна история. Веднага след представянето бе излъчено аудиовизуалното шоу "Царевград Търнов - звук и светлина".

В 11 ч. в събота сурвакарите ще преминат в дефиле от Самоводската чаршия, през Стария град до общината.

Кукерският спектакъл налага временна организация на движението. На 3 януари от 11 до 12:30 ч. се затварят за движение улиците „Стефан Стамболов", ул. „Георги Раковски" (Самоводска чаршия), ул. „Независимост" и ул. „Васил Левски". Градският транспорт ще използва обходен маршрут през улица „Бачо Киро" и „Седми юли". В този период линиите с крайни спирки в Стария град ще обръщат до Летния театър, съобщиха от местната управа.