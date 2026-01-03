Вятър с пориви над 120 км/ч във Враца, има паднали дървета, летят керемиди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Призоваха жителите на града да не излизат от домовете си

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Поривите надхвърлят 120 км/ч. Има сериозни щети на територията на града, десетки паднали електрически стълбове, скъсани кабели, счупени дървета, както и хвърчащи ламарини и керемиди, които създават пряка опасност за хората. Това съобщиха от местната община във фейсбук.

От там призовават всички жители на града да не излизат от домовете си. Обстановката навън е изключително опасна.

Кризисният щаб на Община Враца е в пълен състав и координира действията на терен. В момента работят екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинския инспекторат, както и служители на администрацията, които реагират на подадените сигнали и предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти.

Сигнали се приемат на дежурния телефон: 088 511 8857.