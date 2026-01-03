ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вятър с пориви над 120 км/ч във Враца, има паднали дървета, летят керемиди

СНИМКА: Pixabay

Призоваха жителите на града да не излизат от домовете си

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Поривите надхвърлят 120 км/ч. Има сериозни щети на територията на града, десетки паднали електрически стълбове, скъсани кабели, счупени дървета, както и хвърчащи ламарини и керемиди, които създават пряка опасност за хората. Това съобщиха от местната община във фейсбук. 

От там призовават всички жители на града да не излизат от домовете си. Обстановката навън е изключително опасна.

Кризисният щаб на Община Враца е в пълен състав и координира действията на терен. В момента работят екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинския инспекторат, както и служители на администрацията, които реагират на подадените сигнали и предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти. 

Сигнали се приемат на дежурния телефон: 088 511 8857.

СНИМКА: Pixabay

