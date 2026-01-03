Главен комисар Александър Джартов: Близо 200 бяха пожарите в новогодишната нощ

Разумен е съветът на кмета на Враца Калин Каменов хората да не излизат навън, в града вятърът е много силен - досега имаме 4 сигнала за паднали дървета и части от покривни конструкции.

Тази година, съпоставена с миналата, в новогодишната нощ имаше два пъти повече пожари - 197. Причината са достатъчните мерки за безопасност, това заяви шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов в "Събуди се" по Нова телевизия.

Според него много от пожарите са заради силния вятър, непочистени комини и строителни неизправности в тях.

"Опасни са печките на твърдо гориво или разклонители с много уреди свързани на тях. Необходимо е електрическите уреди за отопление да се включват директно в контактите.

Инцидентите с пиротехника в нощта срещу 1 януари са 7, еуфорията съчетана с алкохол води до нежелани последици. Обикновено не четем инструкцията за употреба. Пиротехника не трябва да се използва на закрито, а на открито да не се насочва към сгради или горими места. Препоръчвам осветителните новогодишни лампички да не се оставят без наблюдение. Те вече са сравнително безопасни, но да не се избират евтините варианти", допълни главен комисар Джартов.

И наблегна на това, че все още нямаме култура на превенция за зимния сезон, не спазваме инструкциите на производителите, а самите уреди са по-безопасни отпреди години.

"Тази година сме реагирали на 49 000 пожари - с 1000 по-малко от миналата.

2025-а беше трудна за нас - нямахме достатъчно служители, обаче вече набрахме хора и ги обучаваме. Тази година ще обявим конкурс за още 200 нови служители", допълни шефът на пожарната.