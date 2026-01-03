Обмисля се още едно качване към Бетонния мост в Пловдив – откъм Централна гара

Сега се чака за обратен завой на Сточна гара, което затруднява трафика

Възможността за още едно качване съм Бетонния мост в Пловдив ще се обмисля в процеса на обследването на съоръжението и изготвянето на проект за укрепването му, съобщи кметът на район „Централен" Георги Стаменов. „Идеята е да има още един ръкав – от бул. „Христо Ботев" на идване от Централна гара, за да може да извежда директно потока към район „Южен". В момента, ако човек се движи в тази посока, трябва да направи обратен завой на Сточна гара, което затруднява трафика", обясни той. Отделно в проекта ще се търси вариант за изграждане на тротоари – сега от най-високата част на моста надолу към бул. „Христо Ботев" места за преминаване на пешеходци няма, има само стълбища, но те са стари и недостъпни за майки с колички и хора с увреждания.

Обследването на Бетонния мост трябва да намери решение за проблемите по конструкцията на построената преди 50 години пътна връзка, която не е ремонтирана досега и има участъци в аварийно състояние. „Всички бягат от темата, но нашата администрация се нагърби с решаването на този въпрос, повече не може да се отлага", категоричен е Георги Стаменов.