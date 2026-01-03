ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свищов организира празнично честване на Йордановде...

Заупокойна молитва и панихида в Сливен за 2 г. от кончината на дядо Йоаникий

Митрополит Йоаникий Снимка: Архив

На 9 януари се навършват 2 години от кончината на Сливенския митрополит Йоаникий. В негова памет ще бъдат отслужени заупокойна литургия и панихида в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски" в град Сливен. Това съобщиха от канцеларията на Сливенската митрополия.

Богослужението ще бъде оглавено от Сливенския митрополит Арсений по повод навършването на две години от кончината на приснопаметния архиерей.

Непосредствено след заупокойната литургия ще бъде отслужена и панихида. Гробът на Сливенския митрополит Йоаникий се намира зад олтара на катедралния храм, където духовници и вярващи ще могат да се поклонят и да почетат паметта му.

Сливенският митрополит Йоаникий почина на 9 януари 2024 г. след продължително боледуване. На 11 януари бе погребан, а в Сливен бе обявен тридневен траур, припомня БТА.

