Най-автентична сурвакница търсят в търговищкото село Макариополско

Читалището в търговищкото село Макариополско обяви Национален конкурс за най-автентична сурвакница. Проявата се организира за шеста поредна година. В нея онлайн могат да участват малки и големи ценители на традициите от цялата страна, съобщиха от ръководството на Народно читалище "Минчо Иванов - 1912" в населеното място.

Надпреварата традиционно се обявява в дните между Коледа и Нова година и продължава до 7 януари. С творческата надпревара организаторите от екипа на културната институция припомнят историята на сурвачката. Чрез различните участниците се акцентира на характерната за отделните региони украса на дряновата клонка.

За участие няма възрастови ограничения. Изискването е всеки да изработи самостоятелно сурвакницата. Желателно е украсата по нея да бъде от естествени, природни материали, както и да бъде съобразена с българските национални мотиви и традиции.

При оценяването на сурвачките ще бъдат взети под внимание естетическото изпълнение, оригиналност на идеята, но и спазването на автентичността на празника Сурваки.

Всеки участник се включва в конкурса само с една сурвакница и съответно с една снимка. Снимки на ръчно украсените сурвакници се изпращат на имейл [email protected]. Те ще бъдат качени на Фейсбук страницата на читалището, заедно с имената, населеното място и годините на участника, който я представя.

Красотата на изпълнението, оригиналността и автентичността на изработката на сурвакниците ще бъдат оценявани от тричленно жури. Първите трима, класирани на призови места, ще бъдат отличени с грамота.

Според обявения предварително регламент резултатите ще бъдат съобщени на 16 януари.

През миналата година за петото издание на надпреварата бяха изпратени общо 67 снимки на сурвакници, дело на участници различни населени места в страната, припомня БТА. Една от целите на организаторите е да припомнят обичая Сурваки и с ръчно изработените сурвакници децата на спазят традицията и да обиколят близки, роднини и съседи с наричания за здраве и берекет.