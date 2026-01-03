ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свищов организира празнично честване на Йордановде...

Големи щети нанесе ураганният вятър, който още вилнее във Враца

Валери Ведов

Щетите от вятъра във Враца

След ураганния вятър , който вилня цяла нощ във Враца, градът изглежда като след бомбардировка. Очевидци споделиха снимки на обърнати спирки и контейнери за боклук.

Вятърът все още бушува и поривите му достигат до 120 км в час. Има много сигнали за летящи ламарини и други тежки предмети, които застрашават преминаващите пешеходци и превозни средства.

Паднали дървета, съборени пътни знаци и стълбове и затвориха пътища за часове. В много квартали заради вятъра няма улично осветление. Жители се оплакаха и от липса на електричество в домовете им.

Силният вятър помете голяма част от новогодишната украса на централния площад в града и нанесе щети на намиращия се там базар. Огромно дърво се е стоварило и в центъра пред самата сграда на общинската управа.
В кв. Бистрец голямо дърво е паднало върху заведение, изпочупвайки прозорците му. Заведението обаче било затворено и няма пострадали хора.

