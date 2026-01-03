ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свищов организира празнично честване на Йордановден

Дима Максимова

Смелчаци ще спасяват богоявленския кръст от водите на Дунав край Свищов Снимка: Община Свищов

На 6 януари 2026 г. (вторник) от 10,30 ч в местността Паметниците край Свищов ще се проведе традиционното скачане в река Дунав за богоявленския кръст.

В чест на един от най-големите християнски празници – Йордановден, отец Михаил ще направи молебен за здраве и ще хвърли кръста в студените води на втората по дължина европейска река. Желаещите да участват в надпреварата за богоявленския кръст е необходимо да се запишат на 6 януари от 9 ч в спортния комплекс „Свищов", където ще им бъде направен медицински преглед, посочват от общината.

По традиция голям огън край река Дунав ще очаква всички участници, за да ги сгрее в студения януарски ден.

Смелчаци ще спасяват богоявленския кръст от водите на Дунав край Свищов Снимка: Община Свищов

