В Перник ще скачат за богоявленския кръст в езерото в парка

Богоявление

В Перник за шеста поредна година ще се проведе традиционният ритуал по хвърляне и изваждане на богоявленския кръст от водите на езерото в Градския парк на Йордановден, съобщиха от пресцентъра на общината.

Празничната програма ще започне в 11:00 часа с литийно шествие от храм „Св. Иван Рилски" до мястото на ритуала.

Желаещите да се включат във ваденето на светинята могат да се запишат на място в храма или на телефона на предстоятеля му протойерей Людмил Йорданов, публикуван на фейсбук страницата на общинската администрация.

През миналата година кръстът бе изваден от 43-годишния Онник Таракчиян от София, който получи като дар от общината икона на покровителя на Перник - св. Иван Рилски, както и парична награда.

Ритуалът се организира по инициатива на Община Перник, църковното настоятелство при храм „Св. Иван Рилски" и Двореца на културата.

Традицията ще бъде спазена и в останалите общини на Пернишка област, посочват от БТА.

